حصاد عاصفة التنين في أول يوم .. هبوط أرضي بكفر الدوار وغلق محل سرق تيارا كهربائيا وإصابة 8 أشخاص بحوادث متفرقة وسقوط أحد أعمدة الإنارة على منزل

- حصاد عاصفة التنين بالبحيرة

هبوط أرضى بطريق كفر الدوار أبو المطامير

إصابة ٨ أشخاص فى ٣ حوادث انقلاب بطرق البحيرة

سقوط أحد الأعمدة الإنارة على منزل بإحدى قرى مركز كوم حمادة

غلق محل لبيع العصائر وتشميعه لقيام صاحبه بسرقة التيار الكهربائي

إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة









ضربت موجة من الطقس السيئ المصحوب برياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة بجميع قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة بالتزامن مع "عاصفة التنين" مما تسبب فى العديد من الحوادث والأحداث الطارئة نتيجة سوء الأحوال الجوية وتغلبت عليها الأجهزة التنفيذية المختصة التي لم تألو جهدًا منذ بداية العاصفة وحتى الآن بالاستعانة بعدد٨٠٠ معدة وفرق انتشار بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.





وتسبب سقوط الأمطار وسوء حالة الطقس فى هبوط أرضى مفاجئ بطريق "كفر الدوار - أبو المطامير" بمحافظة البحيرة، نتيجة كسر سحارة الصرف الزراعي المارة أسفل الطريق، ما أدى إلى هبوط وكسر بالطريق بطول قطري ٩ أمتار، وعمق أكثر من 2 متر.





وانتقل على الفور اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، يرافقه العقيد وسيم علي، نائب المستشار العسكري للقطاع الشمالي، لمتابعة الأعمال الجارية والتعامل مع الهبوط الأرضي بالطريق المشار إليه بحضور كافة الجهات المعنية.









ولسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة عن غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد برشيد وادكو حرصًا على سلامة الصيادين.

كما أنقذت العناية الإلهية أسرة أحد المنازل بقرية الصواف بدائرة مركز كوم حمادة من الموت المحقق إثر سقوط أحد أعمدة الكهرباء على المنزل بسبب شدة الرياح وسقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع عاصفة التنين الخطيرة.





وفى سياق آخر تسبب تواصل سقوط الأمطار وسؤ حالة الطقس أمس فى إصابة ٨ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع ،٣ حوادث انقلاب بطرق البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفيات دمنهور التعليمى المركزية لإتخاذ العلاج اللازم





وكان الحادث الاول لانقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى أبو حمص بالطريق الزراعي السريع واسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص من مستقلى السيارة بجروح خطيرة فى أماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور لاتخاذ العلاج اللازم .

















فيما اصيب كل من : "معاذ ماهر عبد المولى ٢٥ سنة" مقيم قرية عبد الوهاب ,"إسلام حمدي حامد ٢٢ سنه" مقيم قرية اللحوم بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق قرية عبدالمنعم رياض بدائرة مركز حوش عيسى وتم نقل المصابان للمستشفى التعليمى بدمنهور لتلقي العلاج اللازم









وشهد الطريق الصحراوى عند الكيلو ٩٠ بدائرة مركز وادى النطرون حادث انقلاب مروع لسيارة ملاكى أسفر الحادث عن إصابة كلا من :"محمد طارق على 24 سنة ومرافقه عبد الصالحين فراج 45 سنة مقيمان بالأسكندرية بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لاتخاذ العلاج اللازم.









وحفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كتدبير احترازى. وفى مدينة دمنهور قادة الصدفة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أثناء جولته الميدانية لتفقد عمليات مسح وشفط مياه الأمطار لاكتشاف محل لبيع العصائر بجوار الكوبرى العلوى يقوم بسرقة التيار الكهربائي وقرر المحافظ غلق المحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبه.



