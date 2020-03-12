AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحيرة يطمئن المواطنين: الأمور تسير بشكل جيد بين الأجهزة لإدارة أزمة سوء الأحوال الجوية وسط انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى كسح وشفط مياه الأمطار ع بمساعدة 800 معدة وفرق عمل على الرغم من استمرار سقوطها وذلك لتسيير الحركة المرورية للمواطنين.

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن الأمور تسير بشكل جيد وسط تنسيق كبير بين كافة الجهات المعنية لمواجهة  الأحوال الجوية والطقس السىء الذى تتعرض له المحافظة  منذ مساء أمس الأربعاء وتعاون كبير ووعى من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المواطنين أدركوا مدى تسخير كافة الجهود وتواجد جميع القيادات على مدار الساعة بالشوارع بالمدن والقرى على حد سواء لمجابهة الأمطار الغزيرة لافتا إلى تواصل انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة  .

اقرأ أيضًا: محافظ البحيرة يتابع كسح مياه الأمطار من شوارع دمنهور

https://www.elbalad.news/4211427

ووجه المحافظ باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالى والجنوبى والوسط، والتى تم تشكيلها لتضم ٥ مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وإشراف مباشر من اللواء المحافظ
  
وكان اللواء آمنة قد قرر إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كتدبير احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم من موجة التنين لافتا إلى مراقبة الشوارع الرئاسية من خلال كاميرات المراقبة والى تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية

بسبب سوء الأحوال الجوية.. انعقاد دائم لإدارة الأزمات وعمليات البحيرة

موجة أمطار تضرب المدن الساحلية بالبحيرة.. والمحافظة تدفع ب٤٧٠معدة للانتشار السريع

رفع مياه الأمطار من شوارع البحيرة.. صور

بسبب العاصفة الترابية.. غلق طرق أسيوط الصحراوية و"سوهاج - سفاجا"

لمواجهة الطقس السيئ .. محافظة البحيرة تصدر إرشادات عامة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

إثيوبيا تتراجع وتراوغ.. خطة جديدة لملء وتشغيل سد النهضة

علقة ساخنة في عز البرد.. سائق حاول لمس مناطق حساسة لسيدة في بني سويف

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

بعد الإصابة الأولى بـ كورونا.. قرار عاجل من تركيا

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

AdvertisementS

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

بعد غلق سيتي الدولية.. شوقي: لا داعي للقلق فهذا إجراء وقائي.. وجميع المدارس تحت متابعة الصحة والتعليم

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

إثيوبيا تتراجع وتراوغ.. خطة جديدة لملء وتشغيل سد النهضة

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا