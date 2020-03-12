محافظ البحيرة يطمئن المواطنين: الأمور تسير بشكل جيد بين الأجهزة لإدارة أزمة سوء الأحوال الجوية وسط انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية
الخميس 12/مارس/2020 - 08:19 م
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى كسح وشفط مياه الأمطار ع بمساعدة 800 معدة وفرق عمل على الرغم من استمرار سقوطها وذلك لتسيير الحركة المرورية للمواطنين.
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن الأمور تسير بشكل جيد وسط تنسيق كبير بين كافة الجهات المعنية لمواجهة الأحوال الجوية والطقس السىء الذى تتعرض له المحافظة منذ مساء أمس الأربعاء وتعاون كبير ووعى من المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن المواطنين أدركوا مدى تسخير كافة الجهود وتواجد جميع القيادات على مدار الساعة بالشوارع بالمدن والقرى على حد سواء لمجابهة الأمطار الغزيرة لافتا إلى تواصل انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة .
اقرأ أيضًا: محافظ البحيرة يتابع كسح مياه الأمطار من شوارع دمنهور
https://www.elbalad.news/4211427
ووجه المحافظ باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالى والجنوبى والوسط، والتى تم تشكيلها لتضم ٥ مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وإشراف مباشر من اللواء المحافظ
وكان اللواء آمنة قد قرر إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كتدبير احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم من موجة التنين لافتا إلى مراقبة الشوارع الرئاسية من خلال كاميرات المراقبة والى تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ