الكهرباء تكشف عن احتمالات انقطاع التيار اليوم .. فيديو

طالب أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، المواطنين الابتعاد عن أكشاك الكهرباء خلال فترة موجه الطقس السيئ التي تضرب البلاد، مضيفا :"لا تتطوعوا لإصلاح أي عطل كهربي والاقتصار على الاتصال بالطوارئ بوزارة الكهرباء للتعامل معه فورا".









وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي"، اليوم الجمعة، أنه متوقع انقطاع التيار الكهربي الجمعة لبعض المناطق بمختلف محافظات الجمهورية، بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن قطع الكهرباء عن الأعمدة الكهربائية جاء لتفادي الخسائر ولتأمين المواطنين من الموت صعقا بسبب الأمطار الغزيرة.









فيما حذر محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.









وتابع: "تبدأ حالة عدم الاستقرار في الانحصار يوم السبت وتنتهي تماما يوم الأحد المقبل".









وأكمل: "بدأت حالة عدم الاستقرار بسقوط كميات كبيرة من الأمطار، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة الساعات المقبلة وحتى منتصف يوم الجمعة وتهدأ تدريجيا وتنتهي تماما عصر يوم السبت المقبل ".









ولفت إلى أن سرعة الرياح أثرت بالسلب على الرؤية على أغلب الطرق الصحراوية مما أدى إلى غلق العديد من الطرق.