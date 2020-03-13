كوميديا المصريين.. شابان يناشدان بعدم طلب دليفري بسبب سوء الأحوال الجوية





وظهر الشخص وهو يركب موتوسيكل مع صديقه وقت سقوط الأمطار بالشارع قائلا "ياجدعان بعد اذنكو محدش يطلب دليفري الناس دي شقيانه وطالع عينها، الله يباركلك قومي حضري شوية بطاطس وطبق سلطة..".





وشهدت الأحوال الجوية، أمس الخميس ، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





وأوضح مدير التنبؤات الجوية، أن ذروة الطقس السيئ تستمر ليلا حتى عصر اليوم الجمعة، وطالب من المواطنين بعدم الخروج من البيت.





ولفت مدير التنبؤات الجوية إلى أن، الهيئة تتابع باستمر التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كوميدي لشخص يناشد بعدم طالب دليفري في الوقت الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.