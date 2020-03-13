تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقر المنظمة بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك لدبلوماسية فلبينية.





وهذه الدبلوماسيّة العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، والتي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، توجّهت إلى مقرّ الأمم المتحدة للمرّة الأخيرة يوم الاثنين، وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض الفيروس.





ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظّف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.















