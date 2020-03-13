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فن

تزوجت فنانا شهيرا .. في ذكرى ميلاد سهام فتحي شاهد آخر ظهور لها

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:22 ص
سهام فتحي
سهام فتحي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الجمعة 13 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سهام فتحي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1936، ورحلت في 21 فبراير عام 2018، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا. 

- سهام فتحى " ولدت في شهر مارس من عام 1936، وحصلت على دبلوم ثانوي فني واشتهرت بتقديم دور صديقة البطلة فى اكثر من عمل فنى.

- تزوجت من الفنان القدير يوسف شعبان وبعد فترة قرروا الانفصال .

- شاركت سهام فتحى فى العديد من الأعمال، فقدمت عام 1963 مجموعة أفلام منها «الباب المفتوح» مع فاتن حمامة وصالح سليم، «الحقيقة العارية» مع ماجدة وإيهاب نافع، و«بياعة الجرايد» مع نعيمة عاكف وماجدة، وفي عام 1964 قدمت «الباحثة عن الحب» مع نادية لطفي ورشدي أباظة، وخلال عام 1965 شاركت بـ«أغلى من حياتي» مع شادية وصلاح ذو الفقار، وفي عام 1971 قدمت «مذكرات الآنسة منال» مع نيللي وأحمد مظهر.

- شاركت سهام فى أكثر من مسلسل تليفزيونى من أبرزها «زينب والعرش» مع سهير رمزي ومحمود مرسي، عام 1979، «رأفت الهجان» الجزء الثاني مع محمود عبد العزيز، عام 1990، «يوميات ونيس» مع محمد صبحي، عام 1995، «لن أعيش في جلباب أبي» مع نور الشريف، عام 1996، وقدمت من خلال المسلسل دور زوجة الوزير والذى قدمه رشوان توفيق .

- آخر أعمالها الفنية مسلسل إذاعي بعنوان "كلام في الحب" ورحلت عن عالمنا، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وأوصت بعدم إقامة عزاء لها. 
تزوجت فنانا شهيرا .. في ذكرى ميلاد سهام فتحي شاهد آخر ظهور لها
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