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أخبار العالم

رسميًا.. كندا تعلن إصابة زوجة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، رسميًا إصابة صوفي ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، بفيروس كورونا.

وكان بيان رسمي من مكتب ترودو، قال الخميس، إن "نصيحة الطبيب لرئيس الوزراء هي مواصلة أنشطته اليومية، مع مراقبة نفسه، نظرا لعدم ظهور أي أعراض عليه. ومع ذلك، وزيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي".

وذكر البيان أن صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها أعراض مشابهة لأعراض الزكام عقب عودتها من لندن "تخضع لفحص كوفيد-19".

وسجلت كندا، الخميس، أكثر من 100 إصابة بالفيروس على أراضيها، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.

وأكد البيان أنه "منذ بدء تفشي كورونا، طلبنا من الكنديين اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية، والالتزام بكافة توصيات اختصاصيي الصحة. هذا ما يفعله رئيس الوزراء وعائلته".

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