في ناس ميتة من البرد.. هنا الزاهد تناشد المواطنين بهذا الأمر.. شاهد





وغردت هنا الزاهد عبر تويتر قائلة "‏ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع. ربنا يكرمكوا".





وتابعت قائلة "‏افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب والقطط يستخبوا فيها".





وشهدت الأحوال الجوية، أمس الخميس ، بداية موجة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





وأوضح مدير التنبؤات الجوية، أن ذروة الطقس السيئ تستمر حتى عصر اليوم الجمعة، وطالب من المواطنين بعدم الخروج من البيت.





ولفت مدير التنبؤات الجوية إلى أن الهيئة تتابع باستمرار التغيرات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.





ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع. ربنا يكرمكوا — Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) March 13, 2020

افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب و القطط يستخبوا فيها. — Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) March 13, 2020

ناشدت الفنانة هنا الزاهد المواطنين بالنزول إلى الشوارع لإيواء الفقراء في منازلهم وإمدادهم بالملابس والأغطية اللازمة في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.