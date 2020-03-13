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فن

في ناس ميتة من البرد.. هنا الزاهد تناشد المواطنين بهذا الأمر.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:45 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
ناشدت الفنانة هنا الزاهد المواطنين بالنزول إلى الشوارع لإيواء الفقراء في منازلهم وإمدادهم بالملابس والأغطية اللازمة في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وغردت هنا الزاهد عبر تويتر قائلة "‏ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع. ربنا يكرمكوا".

وتابعت قائلة "‏افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب والقطط يستخبوا فيها".

وشهدت الأحوال الجوية، أمس الخميس ، بداية موجة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

وأوضح مدير التنبؤات الجوية، أن ذروة الطقس السيئ تستمر حتى عصر اليوم الجمعة، وطالب من المواطنين بعدم الخروج من البيت.

ولفت مدير التنبؤات الجوية إلى أن الهيئة تتابع باستمرار  التغيرات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

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