محافظ الوادي الجديد:تشكيل لجان لحصر وتقدير الخسائر الناتجة عن سوء الأحوال الجوية

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، تشكيل لجنة بكل مركز على مستوى المحافظة لحصر وتقدير الخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .

وأوضح الزملوط، في بيان صحفي، أن المحافظة حريصة على حل ومعالجة الآثار السلبية الناتجة وسرعة اتخاذ اللازم تجاه المناطق والمرافق المتضررة، مؤكداََ أنه جري الدفع بعدد من السيارات لتوفير مياه الشرب لقري شرق بولاق وكذلك البدء فى إصلاح خط كهرباء باريس صباحا بعد تحسن الأحوال الجوية.

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كانت المحافظة قد تابعت تطورات الأوضاع بكافة المراكز من خلال التنسيق بين غرف العمليات المختلفة داخل المحافظة وغرفة العمليات بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع كافة المستجدات وتقليل الأضرار الناتجة وسرعة مواجهتها.

وتسببت العواصف الرملية وشدة الرياح التي تعرضت لها محافظة الوادي الجديد، في سقوط 27 عمود جهد منخفض وقطع التيار الكهربي عن المحافظة .

وأكد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد الجواد العربي، أن العواصف الترابية الشديدة تسبب في سقوط 24 برجا كهربائيا جهد متوسط في منطقة جنوب مركز الخارجة في ومركز باريس وقراه تسببت في قطع التيار الكهربي عن القري الجنوبية بعد قرية بولاق بمركز الخارجة وحتى مركز باريس وقراه.

وأضاف سيد، أن العواصف تسببت في سقوط 3 أبراج جهد متوسط في مركز الفرافرة وتسببت في قطع التيار الكهربي عن قرية اللواء صبيح، وجري الدفع بالأطقم الفنية بقطاع الكهرباء علي مستوي المحافظة والاستعانة بمقاولين متخصصين في الإصلاحات الكهربائية لإعادة تشغيل جميع الاعمدة المنهارة وتشغيل التيار الكهربي في المناطق التي تعرضت لسقوط أعمدة كهربائية.

ولفت وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، الي أن المحافظة تعرضت لقطع تيار كهربي من خط التغذية جهد 220 فولت القادم من منطقة نجع حمادي وهو المصدر الرئيسي للتغذية الكهربائية للمحافظة، ولكن جري التحميل علي خط الكهرباء البديل وهو خط شرق العوينات – بلاط، والذي دخل الخدمة في نهاية ديسمبر الماضي بطول 400 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه.

ولقي فني كهرباء بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد مصرعه، أثناء إصلاح عطل كهربي بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة بسبب سوء الأحوال الجوية وتبين مصرع هاني هريدي حسن، 33 سنة، فني بقطاع هندسة الكهرباء بالوادي الجديد، إثر هبوط حاد في الدورة تنفسية والدموية إثر تعرضه لصعق كهربي خلال إصلاح عطل كهربي بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة.

كما أصيبت سيدة ونجلها ، في انهيار منزل ريفي مبني من الطوب اللبن إثر الرياح والعواف الترابية بقرية جدة بمركز باريس في الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا يفيد بوصول سيدة ونجلها مصابة في انهيار منزل لمستشفى الخارجة العام.

وتبين إصابة ناديه قطب أحمد، 35 سنة بكسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقه، ونجلها الصغير 4 أشهر إثر انهيار منزلها المبني من الطوب اللبن بقرية جدة بمركز باريس بسبب الرياح والعواصف الترابية تعرضت لها المحافظة فجر اليوم الخميس.

من جانبه أكد رئيس مركز باريس، كمال إبراهيم، أنه جاري رفع آثار المنازل المنهار، وتحويل الحالات المصابة لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، بالإضافة الي رفع الكثبان الرملية عن جوانب الطرق التي تعرضت لغلق جزئي وزحف الرمال إثر العواصف الترابية.