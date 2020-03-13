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أخبار العالم

الصين: 7 وفيات و8 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 3179 وفاة و81003 إصابة

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:55 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الجمعة/ أنها تلقت تقارير عن 7 وفيات و8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (وباء كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3179 وفاة و81003 إصابات حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الوفيات جاءت بواقع 6 حالات في مدينة "ووهان" (مركز تفشي الفيروس بمقاطعة هوبي وسط الصين) وحالة واحدة في مقاطعة شاندونغ، فما جاءت الإصابات الجديدة المسجلة بواقع 5 حالات في "ووهان"، و3 حالات وافدة من الخارج رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة الوافدة إلى 88 حالة.

وأضافت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، لم تسجل مقاطعة هوبي أي إصابات مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19" لمدة 8 أيام متتالية في 16 مدينة وولاية فيها خارج عاصمتها "ووهان".

وتابعت اللجنة أن 1318 غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64216 شخصا.

وبحلول أمس، تم الإبلاغ عن 131 حالة مؤكدة بما في ذلك ثلاث حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و49 حالة في تايوان بينها حالة وفاة واحدة، فيما خرج 75 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و20 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.
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