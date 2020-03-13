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أخبار العالم

الصين وكوريا الجنوبية.. فيروس كورونا يتقهقر في بؤرته الأصلية

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:13 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين
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قسم الخارجي
سجل عدد المصابين والوفيات، جراء فيروس "كورونا" المستجد في الصين تراجعا جديدا، حسب أرقام رسمية أعلنتها بكين، الجمعة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، قالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، الخميس، انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80813 حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية الخميس 3176، بزيادة 7 حالات عن اليوم السابق.

وفي مركز تفشي المرض، مقاطعة هوبي وسط الصين، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة كلها في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.

وكانت الصين أعلنت الخميس أنها تجاوزت ذروة تفشي "كورونا"، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

وتراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة في الصين، مما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

من جهة أخرى، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 7979 حالة.

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه التراجع في عدد الحالات الجديدة، وهي أقل بقليل من العدد المسجل الخميس، البالغ 114 حالة.
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