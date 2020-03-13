شاهد.. لصوص يسرقون المنازل بانتحال شخصية أطباء كورونا

كما قام الاقتصاديون وأصحاب العلامات التجارية باستغلال فيروس كورونا في تحقيق مصالح شخصية للتربح على حساب الضحايا، لجأ لصوص إلى انتحال شخصية أطباء فحص الفيروس القاتل لاقتحام المنازل وسرقتها في أسبانيا.

اقتحم لصوص في هيئة أطباء مختصين في الكشف عن فيروس كورونا أحد المنازل في مدينة برشلونة، إذ دقت سيدتان ورجل يرتدون معاطف بيضاء الجرس وتظاهروا أنهم يقومون ببعض الفحوصات الطبية.

اشتبه السكان في أنهم ليسوا أطباء حقيقيين ولم يسمحوا لهم بدخول العقار، وأبلغوا الشرطة فورًا الشرطة لكن المشتبه بهم فروا قبل أن يأتي رجال الأمن، ومنذ ذلك الحين أطلقت الشرطة الكتالونية تحذيرًا للجمهور الحذر من التعرض للاحتيال على يد أطباء مزيفين.

وأوصت السلطات الكتالونية المرضى المنعزلون في منازلهم وسط تفشي الفيروس التاجي العالمي بأنهم سيتلقون إخطارًا من أطبائهم قبل أي زيارة تجنبًا لحدوث السرقات وعمليات الاحتال وفقًا لصحيفة مترو.

تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إسبانيا تقريبًا إلى 84 وفاة اليوم وارتفع عدد الإصابات إلى ما يقرب من 3000، بينما تجاوز عدد القتلى في إيطاليا 1000، مع أكثر من 15000 اختبار إيجابي.

وتفيد تقارير بأن دوري أبطال أوروبا يمكن تعليقه بعد الأخبار التي تفيد بعزل لاعبي ريال مدريد كإجراء وقائي بعد أن أثبتت إصابة أحد أعضاء فريق كرة السلة بالنادي بفيروس كورونا.