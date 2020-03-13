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أخبار البلد

الحكومة تنفي فتح باب الإجازات بدون أجر دون ضوابط

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:25 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي،من أنباء بشأن قيام الحكومة بفتح باب الإجازات بدون أجر لموظفي الجهاز الإداري للدولة دون ضوابط.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن منح الإجازات يتم وفقًاَ للضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وفصلتها لائحته التنفيذية، وأن الأمر يخضع تمامًا لمصلحة العمل وفقًا لما تقرره السلطة المختصة.

وهناك إجازات وجوبية بحكم القانون مثل إجازات رعاية الطفل، وإجازة مرافقة الزواج، كما أن هناك إجازات جوازيه تتطلب موافقة السلطة المختصة مثل الإجازات الخاصة بدون أجر.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر التي يبديها الموظف، وتقدرها السلطة المختصة، وذلك وفقًا للقانون، كما أن الدولة تحاول توفير كافة سبل الدعم لأبنائها في الخارج، حيث إن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد مصادر النقد الأجنبي في البلاد.

وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الإدارات المعنية بالجهاز للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.
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