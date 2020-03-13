إسرائيل تحارب كورونا بأحاديث النبي.. ماذا قال متحدث جيش تل أبيب بعد تحول الفيروس لـ وباء؟

نشرت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدراعي" تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن محاربة .تفشي فيروس كورونا بأحاديث الرسول (ص)





وكتب أفيخاي على تويتر "عن أبي هريرة انه قال جاء رجل إلى النبي فقال:يا رسول الله ما لقيت من عقرب لَدَغَتْنِي البارحة،قال (أما لو قلت حين أَمْسَيْتَ :أَعُوذُ بكلمات الله التَّامَّاتِ من شر ما خلق، لم تَضُرَّكَ).





وتابع أفيخاي "هكذا ستحمون أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا باجراءات وخطوات يجب ع الجميع اتخاذها وألف صحة".





يشار الى أن عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 126 حالة، وبلغ عدد المتواجدين بالعزل الصحي، 41 ألف إسرائيلي، منهم 2479 موظف من وزارة الصحة، بينهم 949 طبيب، و635 ممرضة.



