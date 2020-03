بنكح غلط.. الطريقة الصحيحة للسعال للوقاية من كورونا.. فيديو

مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا" المؤكدة في جميع أنحاء العالم ، أصبح الناس أكثر وعيا بالصحة،من غسل أيديهم بشكل متكرر لمدة 20 ثانية في كل مرة إلى استخدام معقم اليدين وارتداء أقنعة الوجه.

ولأنه مرض جديد ، ليس من المعروف بالضبط كيف ينتشر COVID-19 بين الناس، ولكن تنتشر فيروسات مماثلة من خلال قطرات السعال، لذلك من المهم التأكد من أنك تغطي فمك عند السعال،ولكن هل هناك طريقة صحيحة للقيام بذلك؟

توضح "لوري جيف" معلمة في إحدى المدارس بانجلترا، في مقطع فيديو أن أي شخص يسعل في كف اليد يعد أمر خاطئ تمامًا، وذكرت في الفيديو أن الطريقة الصحيحة للسعال ستقوم بشرحها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

قالت :"عندما تسعل قم بتخبئة وجهك في مرفق ذراعك من الداخل، وعرفت تلك المنطقة بانها تعرف بجيب السعال"، ثم أضافت :"جيب السعال ، بسيط ، سهل الاستخدام ، إنه على جسمك ، ومجاني ودائمًا معك، ويبعد خطر العدوى".

Want to know how to cough? This is how I teach my preschool students. Hope it helps. pic.twitter.com/eSwIzs02pZ