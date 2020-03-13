القافلة الشاملة للتعليم العالي تقدم توعية حول كورونا لأهالي مطروح

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، حول تنظيم الجامعة بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية ومحافظة مطروح وجامعة الإسكندرية، قافلة طبية خدمية مجتمعية شاملة، خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس الجاري، في إطار تكليفات المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدعم مبادرة (حياة كريمة) للأماكن الأكثر احتياجا .

وأشار التقرير إلى أن القافلة بدأت فعالياتها في اليوم الأول بمنطقة "زاوية العوامة" وتم الكشف على العديد من مرضى الأمراض الجلدية والأمراض الصدرية وأمراض الباطنة، بالإضافة لتنظيم ندوة توعوية حول مرض "كورونا" المستجد، كما شملت القافلة الزراعية العديد من التخصصات مثل التسويق، أمراض النبات، الحشرات، الفاكهة، المحاصيل، وإنتاج الدواجن.





وتم تنظيم لقاءات مع ٢٥ مزارعا لتدريبهم على الممارسات الزراعية الحديثة، وحل المشكلات الإنتاجية والتسويقية والتمويلية التي تواجههم؛ بهدف تحسين مستوى معيشة المنتفعين، كما شاركت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح من خلال لفيف من أكبر الأساتذة المتخصصين في الجراحة والولادة، بجانب تنظيم معرض خيري للملابس والمفروشات والأحذية.

