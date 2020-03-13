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تعليم

القافلة الشاملة للتعليم العالي تقدم توعية حول كورونا لأهالي مطروح

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، حول تنظيم الجامعة بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية ومحافظة مطروح وجامعة الإسكندرية، قافلة طبية خدمية مجتمعية شاملة، خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس الجاري، في إطار تكليفات المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدعم مبادرة (حياة كريمة) للأماكن الأكثر احتياجا .


وأشار التقرير إلى أن القافلة بدأت فعالياتها في اليوم الأول بمنطقة "زاوية العوامة" وتم الكشف على العديد من مرضى الأمراض الجلدية والأمراض الصدرية وأمراض الباطنة، بالإضافة لتنظيم ندوة توعوية حول مرض "كورونا" المستجد، كما شملت القافلة الزراعية العديد من التخصصات مثل التسويق، أمراض النبات، الحشرات، الفاكهة، المحاصيل، وإنتاج الدواجن. 


وتم تنظيم لقاءات مع ٢٥ مزارعا لتدريبهم على الممارسات الزراعية الحديثة، وحل المشكلات الإنتاجية والتسويقية والتمويلية التي تواجههم؛ بهدف تحسين مستوى معيشة المنتفعين، كما شاركت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح من خلال لفيف من أكبر الأساتذة المتخصصين في الجراحة والولادة، بجانب تنظيم معرض خيري للملابس والمفروشات والأحذية.


وأضاف التقرير أنه في اليوم الثاني، توجهت القافلة إلى "مركز براني" وتم توقيع الكشف الطبي على الأطفال وحالات نساء وتوليد، ومرضى أمراض جلدية، وصدرية وباطنة، كما تفقدت القافلة الزراعية وحدة الدعم الفني لمدينة براني، والتقت بالمزارعين: بهدف الوقوف على المشكلات التي تواجههم، من حيث الإصابات المرضية والحشرية لأشجار التين والزيتون، بالإضافة لمزارع الشعير؛ لتعريف المزارعين بالمبيدات اللازمة للرش والوقاية، والوقوف على بعض المعاملات الزراعية التي تعمل على زيادة المحصول، بالإضافة للتوعية بطرق الحفاظ على المراعي الطبيعية وحمايتها، كما قامت القافلة التمريضية بإعطاء إرشادات وتوجيه صحية للتوعية بفيروس كورونا، والعديد من الأمراض، كما تم تنظيم معرض خيري للملابس والمفروشات والأحذية.


وأوضح التقرير أنه في اليوم الثالث، توجهت القافلة إلى "سالم 1 وسالم 2" وتم توقيع الكشف الطبي على العديد من مرضى الأمراض الجلدية والأمراض الصدرية وأمراض الباطنة والأطفال، وتم تنظيم معرض خيري للملابس والمفروشات والأحذية.

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