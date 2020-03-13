مصر للطيران تعلن إيقاف رحلاتها الجوية إلى الخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها للخرطوم، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر ، نظرا لقرار هيئة الطيران المدني السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان.





وناشدت شركة مصر للطيران في بيان لعملائها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة.



