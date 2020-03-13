فرصة..اشتري iphone 7 جديد بـ 2400 جنيه

يبحث الملايين من عشاق آيفون الهاتف الأشهر فى العالم المصنوع من علامة آبل الأمريكية الفاخرة، والتى تقدم تصاميم مميزة و أداء مبهر يجذب أنظار الكثيرين، ولكن سعرها المرتفع يقف عائقًا أمام شراء أحد إصداراته.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone بـ 150 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2400 جنيه مصري.





ويمكنك شراء نسخة مجددة سعة 32 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13/ باللون الأسود.





وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.



