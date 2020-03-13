قلبي بيدق .. عزة زعرور تبكي في حفل زفافها.. فيديو





وعبر عريس عزة زعرور عن سعادته بالزواج منها قائلًا: " ضايع مني الكلمات، من يوم ما عرفتها عرفت إننا هنكون لبعض بالنهاية، مش قادر أوصف أنه اتحقق الحلم ده.. والنهارده احنا مع بعض".





عزة زعرور، وقالت لكاميرا أحد البرامج التلفزيونية: " من أحلى أيام حياتي، قلبي بيدق.. ومن أحلى الأشياء إني أنا ونور معانا أهلي وصحابي .. وأنا عاملة الميكب لنفسي .. حسيت إنه أنا بعرف وجههي أكثر".

يذكر أن عزة زعرور، مقدمة برامج تلفزيونية فلسطينية، كانت تعمل في قناة إم بي سي، وقدمت عدة برامج موجّهة للأطفال والشباب، أبرزها "بنات وبس" و"فكرها صح" و"خطوات ناعمة". بينما بكت

احتفلت المذيعة الفلسطينية عزة زعرور، مؤخرًا بحفل زفافها وسط حضور نخبة من الأهل والأصدقاء، وذلك في أجواء احتفالية بسيطة.