عودة الملاحة النهرية وفتح الطرق الصحراوية واستئناف الطيران بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة استقرارًا نسبيًا مرتفعًا لأجواء المناخ وتحسن ملحوظ للطقس.





وأعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة لمتابعة احوال الطقس وتحسبًا لأي طارئ مشيرًا إلي أنه تم اعادة فتح الطرق الصحراوية بين محافظتي الأقصر وقنا والأقصر واسوان علي خلفية تحسن حالة المناخ كما استؤنفت حركة الملاحة النهرية بالمحافظة.





وانتظمت رحلات الطيران بمطار الأقصر الدولي حيث استقبل المطار عدد 4 رحلات علي متنها سياح من مختلف الجنسيات وشهدت صالات السفر مغادرة رحلات ايضا .





واشار اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر الي انه لم ترد الي غرفة عمليات المحافظة حتي الان اية شكاوي او بلاغات من قبل المواطنين او المديريات الخدمية التابعة للمحافظة وجاري المتابعة .



