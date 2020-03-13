AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عودة الملاحة النهرية وفتح الطرق الصحراوية واستئناف الطيران بالأقصر

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة استقرارًا نسبيًا مرتفعًا لأجواء المناخ وتحسن ملحوظ للطقس.

وأعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة لمتابعة احوال الطقس وتحسبًا لأي طارئ مشيرًا إلي أنه تم اعادة فتح الطرق الصحراوية بين محافظتي الأقصر وقنا والأقصر واسوان علي خلفية تحسن حالة المناخ كما استؤنفت حركة الملاحة النهرية  بالمحافظة.

 وانتظمت رحلات الطيران بمطار الأقصر الدولي حيث استقبل المطار عدد 4 رحلات  علي متنها سياح من مختلف الجنسيات وشهدت صالات السفر مغادرة رحلات ايضا .

واشار اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر الي انه لم ترد الي غرفة عمليات المحافظة حتي الان اية شكاوي او بلاغات من قبل المواطنين او المديريات الخدمية التابعة للمحافظة وجاري المتابعة .

وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة ومتابعة التعليمات الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة وتحذيرات شركة الكهرباء .
عودة الملاحة النهرية وفتح الطرق الصحراوية واستئناف الطيران بالأقصر
عودة الملاحة النهرية وفتح الطرق الصحراوية واستئناف الطيران بالأقصر
عودة الملاحة النهرية وفتح الطرق الصحراوية واستئناف الطيران بالأقصر
عودة الملاحة النهرية وفتح الطرق الصحراوية واستئناف الطيران بالأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتظام حركة الملاحة الجوية دون تأثر بالطقس السيئ.. وزير الطيران يدرس تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا.. ومصر للطيران تسير خطا جديدا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر

غلق مطار الأقصر الدولي وتغيير مسار رحلات الطيران.. صور

بسبب الأمطار.. وقف حركة الملاحة النهرية بأسوان .. فيديو وصور

الأسفلت تحت الحصار.. الأمطار والرياح تهاجم الطرق الصحراوية وتغلق 14 طريقا

عواصف ترابية وتوقف الملاحة النهرية بأسوان بسبب الطقس السيئ

وقف حركة الملاحة النيلية وغلق طرق الصحراوي وأبوسمبل بأسوان .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بعد إصابة طالب بكورونا.. هاشتاج #تأجيل_الدراسة_في_مصر يتصدر تويتر ومغردون :الصحة أهم

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

رسميا إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية.. فيديو

رجاء خاص من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري وفيروس كورونا

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور