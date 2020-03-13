AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في مواجهة الطقس السيئ.. فرق التدخل السريع تنقذ 323 حالة من المشردين

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:57 م
فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع
Advertisements
محمد عبد المنعم
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن فريق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات  تعامل أمس  في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد  مع 323 حالة من المشردين والأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية منهم 314 مسن بلا مأوى.

وتم نقل 12 مسنا منهم إلى دور الرعاية لتلقى الرعاية والخدمات المختلفة ممن وافقوا على ترك الشارع  كما تم التعامل مع 9 أطفال من مفتقدى الرعاية تم إيداعهم بالدور الرعاية وقام الفريق بتوزيع 227 بطانية و 304 وجبات ساخنة مشيدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ذلك والذى ساهم في رعاية المشردين وقام في بعض المحافظات بفتح ابوابه لاستقبال اعداد منهم ومؤكدة  ان الفريق والحملات ستظل متواجدة ومنتشرة على مستوى المحافظات  وعلى مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيء لإنقاذ المشردين الكبار حيث يتبع الوزارة 7 مؤسسات اجتماعية  تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة لـ٦ جمعيات أهلية( ١٠ دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال.

وأوضحت القباج أن فرق التدخل السريع وأطفال  بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للابلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528).

وكانت  القباج  قد اعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي  برئاستها لمتابعة موجه الطقس السئ الذى ضرب البلاد وتبعاته حيث  تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا  بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة فى مديرية التضامن الاجتماعي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس التدخل السريع: ننسق مع منظمات المجتمع المدني للتعامل مع المشردين.. شاهد

التضامن تطلق حملة إنقاذ المشردين.. صور

رشا مجدي: حملة إنقاذ المشردين توفر حياة كريمة للأطفال والكبار.. فيديو

فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" ينقذ مسنا بمحافظة دمياط وينقله لدار رعاية

تضامن دمياط تنقذ المشردين بلا مأوى من الشوارع وتعيد بعضهم لذويهم

القباج لـ صدى البلد: افتتاح 7 مؤسسات جديدة لاستقبال مواطنين بلا مأوى.. قريبًا

ترشيحاتنا

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل

حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لتحديد مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم

حقيقة إلغاء الدوري السعودي بعد مباراة النصر والهلال بسبب كورونا

بعد إصابة طالب بكورونا.. هاشتاج #تأجيل_الدراسة_في_مصر يتصدر تويتر ومغردون :الصحة أهم

متأثرا بـ فيروس كورونا.. وفاة الطبيب الإيطالي الشهير روبرتو ستيلا

أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

مش هتصدق ..سعر خرافى لفستان هيفاء وهبى الجرئ فى حفل عيد ميلادها

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور