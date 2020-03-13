في مواجهة الطقس السيئ.. فرق التدخل السريع تنقذ 323 حالة من المشردين

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن فريق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات تعامل أمس في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد مع 323 حالة من المشردين والأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية منهم 314 مسن بلا مأوى .





وتم نقل 12 مسنا منهم إلى دور الرعاية لتلقى الرعاية والخدمات المختلفة ممن وافقوا على ترك الشارع كما تم التعامل مع 9 أطفال من مفتقدى الرعاية تم إيداعهم بالدور الرعاية وقام الفريق بتوزيع 227 بطانية و 304 وجبات ساخنة مشيدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ذلك والذى ساهم في رعاية المشردين وقام في بعض المحافظات بفتح ابوابه لاستقبال اعداد منهم ومؤكدة ان الفريق والحملات ستظل متواجدة ومنتشرة على مستوى المحافظات وعلى مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيء لإنقاذ المشردين الكبار حيث يتبع الوزارة 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة لـ٦ جمعيات أهلية( ١٠ دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال.





وأوضحت القباج أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للابلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528).





وكانت القباج قد اعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي برئاستها لمتابعة موجه الطقس السئ الذى ضرب البلاد وتبعاته حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة فى مديرية التضامن الاجتماعي



