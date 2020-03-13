عاطل ينصب على شخص فى 30 مليون جنيه بزعم استثمارها فى تجارة الملابس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالإستيلاء على 30 مليون جنيه من أحد المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الملابس .





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية - له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم فى مجال تجارة الأصواف والملابس الجاهزة وتأسيس شركة وهمية لاستقطاب ضحاياه والاستيلاء منهم على أموالهم، حيث استولى من الشاكى على مبلغ (30,000,000 ثلاثون مليون جنيه) على فترات إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



