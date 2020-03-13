اتنين ماتوا والتالت في المستشفى .. حكاية 3 أشقاء صعقتهم الكهرباء بعد تعطل سيارتهم أعلى دائري المريوطية

لم يكن يعلم كامل أنه المشهد الأخير له برفقة أشقائه الاثنين أحمد وإسلام، حين خرجوا بسيارتهم الصغيرة سويا وأثناء تواجدهم على محور المريوطية تعرضوا لعطل بالسيارة وأثناء قيامهم بمحاولة تحريكها أصيب أحمد وإسلام بصعقة كهربائية أودت بحياتهما فيما أصيب أخيهم الثالث.





الثلاثة أشقاء أحمد وإسلام وكامل، خرجوا لقضاء مصالحهم، واثناء توجههم الى منطقة المنيب مستخدمين محور المريوطية تعطلت سيارتهم وخرجوا منها لمواجهة مصيرهم.





حاصرتهم مياه الأمطار من كل الجوانب، ولسوء حظهم لامست الماء أحد أعمدة الإنارة الأمر الذي أدى الى وفاتهم في الحال ونقل شقيقهم كامل إلى المستشفى.





وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بمصرع شخصين على الطريق الدائري بالمريوطية، وعلى الفور انتقلت وحدات الاسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث.





وتبين أن سيارة الشابين تعطلت بهما أعلى منطقة المريوطية، وحال قيامهما بمحاولة تحريكها، وصلا إلى منطقة تجمع مياه ملامسة لأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى صعقهما ووفاتهما في الحال.





وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.





وفي ذات السياق غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.





وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.





وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.