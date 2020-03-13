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برلمان

محلية النواب: الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية والأمطار بشكل جيد

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:42 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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محمود فايد

قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن  الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، بشكل جيد.


وأضاف السجيني، في تصريحات له، في اليوم الأول كما كانت توقعات هيئة الأرصاد والحكومة أن كمية المياه كبيرة وتستوجب الحذر، وحسنا فعلت الحكومة بمنح العاملين بالقطاعين العام والخاص والمدارس إجازة أمس الخميس، فكان قرارا صائبا، والموقف حتي مساء أمس في معظم المحافظات كميات مياه غير مسبوقة بسبب الأمطار الغزيرة".


وتابع: "المحافظات الساحلية تعودت علي الأمطار الغزيرة والعواصف الساحلية، والبعض منهم يراه أنه يوم مطير كعادة تلك السواحل، ولكن الأمطار التي شهدتها محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية من خلال متابعتتا مع وزارة التنمية المحلية وغرفة إدارة الأزمات والمحافظين وسكرتيري العموم، وأيضا من خلال انتشارنا الميداني، كميات كبيرة جدا من المياه وفوق القدرة الاستيعابية لمحطات البنية التحتية للصرف والشبكات الموجودة، ولكن نظرا للإجازة وعدم وجود تكدسات في الشوارع بعد التحذير المسبق، وعربيات الشفط تعاملت بقدر المستطاع وعربيات الإسعاف تعاملت مع الإصابات، وبالتالي نري أن قرار الحكومة كان في محله، ومازلنا نتابع الموقف".

 

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه قام بجولة ميدانية أمس، وكذلك أعضاء كثيرون من اللجنة في محافظاتهم للوقوف علي طبيعة الموقف ورصد كيفية التعامل مع الأمطار وسوء حالة الجو.

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