بسبب سوء الأحوال .. انهيار منزل في بنها واقتلاع شجرة بقليوب

انهار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن بقرية دجوى التابعة لمدينة بنها بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وتساقط الأمطار التي أثرت علي جدران المنزل، حتي انهار دون أي خسائر بشرية.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بانهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن بقرية دجوى التابعة لمدينة بنها وتبين وجود أسرة مقيمة به ولشدة الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة انهار المنزل دون أي خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





يأتي ذلك في الوقت الذي سببت فيه شدة الرياح في ميدان بيبرس بمدينة قليوب في اقتلاع شجرة ضخمة بجوار منطقة سكنية دون أي خسائر بشرية وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب وجار نقلها بواسطة لودر لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وحرصا على سلامتهم.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعلن عن تشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة برئاسته، للتدخل السريع فى أي أمور طارئة نتيجة موجة الطقس السيئ التى من المقرر أن تشهدها محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.





ووجه الهجان بضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه خلال الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة بنطاق المحافظة وحل كافة مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار مؤكدا أهمية الجاهزية فى التعامل مع أزمة الأمطار حيث كلف المحافظ المسؤولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أى مشكلات تؤدى لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.