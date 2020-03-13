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حوادث

السيطرة على حريق داخل مستشفى بالشرقية.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة علي حريق اندلع بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الوضع.

ومن جانبه فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالإشراف الطبي والاطمئنان علي المرضي بمستشفي التوحيد الإسلامية الخاصة ببلبيس، فور نشوب حريق بها.


فيما تبين نشوب الحريق بأحد المخازن بالمستشفى الخاص بالدور الخامس دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.


وقام وكيل الوزارة بمتابعة نقل بعض الحالات الموجودة بالدور الخامس بجانب نقل الأطفال المبتسرين الموجودة بالحضانات، لمستشفي بلبيس المركزي في حضور مدير المستشفي، كما تم الاطمئنان علي جميع المرضي بالمستشفي الخاص بجميع الأدوار.

كما توجه وكيل الوزارة إلي المستشفي المركزي للاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي المحولين بشكل جيد ، والاطمئنان علي حالتهم النفسية، والمرور علي المرضي بالأقسام الطبية الأخرى، مؤكدًا بأن الحالات جميعها تتلقي الخدمة علي الوجه الأكمل، وتحت إشراف فريق طبي متخصص من المستشفى، وفريق إشرافي من المديرية.
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