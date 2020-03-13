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حوادث

ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:32 م
جهود رجال المرور
جهود رجال المرور في وسط مياه الامطار
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أحمد مهدي
لليوم الثاني على التوالي، تواصل الإدارة العامة للمرور متابعة حالة الطرق بشكل ميداني، حيث تتواجد القيادات المرورية بأكملها لمتابعة الحالة العامة على الطرق الصحراوية والرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى.

وانتشرت الخدمات المرورية التي عاونت رجال المحليات والحماية المدنية في شفط المياه وتسهيل الحركة على السيارات، لا سيما رفع السيارات المتعطلة من الطرق.


وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


كانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق غرف عمليات إدارات  المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على حياة الآخرين.
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ
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