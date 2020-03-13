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فن

بسبب الفضائح.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:10 م
دنيا بطمة
دنيا بطمة
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سعيد فراج
كشفت قناة «شوف تي في» المغربية، في تقرير مصور بثته، عن أعتقال شقيقة الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضية حساب حمزة مون بيبي، المتهم بسب وقذف ونشر فضائح المشاهير. 

وخضعت المطربة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام إلى تحقيقات بالمحكمة الإبتدائية بمراكش لمدة وصلت إلى خمس ساعات.

دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة الأراضى المغربية فى الدعوى المقامة ضدهما في قضية حساب حمزة مون بيبي.

وشهدت الجلسة متابعة إعلامية كبيرة بالإضافة إلى تجمع عدد كبير من المتابعين الذين انقسموا ما بين مؤيدين لهما وبين مطالبين بمحاسبة المطربة دنيا بطمة.

وتفجرت قضية حساب "حمزة مون بيبي"، على خلفية شكوي قانونية، تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية غير حكومية، في يوليو 2019، أمام القضاء المغربي، في مدينة مراكش في جنوب المغرب.
 
ويتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان، جهات بالسب والقذف عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد رئيس المركز وأعضاء آخرين.
دنيا بطمة دنيا بطمة
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