بيان مؤثر من كريستيانو رونالدو بخصوص فيروس كورونا





ونشر رونالدو بيانًا على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جاء فيه: "العالم يمر بلحظة صعبة للغاية، والتي تتطلب الحرص الشديد من كل فرد منا، أتحدث لكم اليوم ليس بصفتي لاعبًا لكرة القدم، ولكن كابن، كلاعب كرة قدم، كإنسان يهتم بآخر التطورات التي تؤثر على العالم بأجمعه."





وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لإصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بفيروس كورونا، لكن تم نفي الخبر وتأكيد سلامة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.





وأضاف رونالدو: "أنه من المهم أن نتبع تعليمات نصائح الصحة العالمية، والحكومات الوطنية لكيفية التعامل مع الوضع الحالي، حماية الجنس البشري يجب أن تصبح فوق أي اهتمامات أو انشطة، أود أن أرسل التعازي لكل من فقد أشخاصًا عزيزة بالنسبة لهم، كل دعمي وتشجيعي لكل من يحاربون ذلك الفيروس، مثل زميلي دانيلي روجاني، ودعمي مستمر للأطباء الرائعون الذين يضعون حياتهم على المحك لإنقاذ الآخرين.. كريستيانو رونالدو."





يذكر أن دانيلي روجاني، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، قد تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

أصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بيانًا بخصوص فيروس كورونا المستجد "كوبيد 19".