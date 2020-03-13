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محافظات

رغم الطقس السيئ.. سائحون ألمان وإنجليز يزورون آثار تونا الجبل بالمنيا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:09 م
سائحون ألمان وانجليز
سائحون ألمان وانجليز يزرون اثار تونا الجبل بالمنيا
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ايمن رياض
تحدت مجموعة من السائحين الألمان والإنجليز اليوم موجة الطقس السيئ في منطقة تونا الجبل بملوي جنوب المنيا رغم الرياح وهطول الأمطار  وقسوة المناخ، كل ذلك لم يوقف السائحين من زيارة تونا الجبل  والتتقل بارتياحية وهدوء بين مقبرة ومعبد بيتوزيرس ومقبرة ايزادورا  والساقيه الرومانية والسراديب استكملوا برنامج زيارتهم بشكل طبيعي جدا باعتبار أن هذا المناخ معتاد بالنسبة لهم في أوروبا.

كما انتقل الألمان لزيارة الأشمونين والعمارنة واستكمال رحلتهم دون أي موانع. 

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا: إن القطاع السياحي خلال عام 2019 شهد موسما قويًا وناجحًا، موضحًا أن منطقة تل العمارنة جاءت في المرتبة الأولى كوجهة للزائرين، ثم منطقة البهنسا، ثم بني حسن في المركز الثالث، مؤكدا دخول منطقة البهنسا كمقصد سياحي هام لنمط السياحة الدينية لأول مرة واحتلالها المركز الثاني.


 وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

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رغم الطقس السيئ.. سائحون ألمان وإنجليز يزورون آثار تونا الجبل بالمنيا
رغم الطقس السيئ.. سائحون ألمان وإنجليز يزورون آثار تونا الجبل بالمنيا
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