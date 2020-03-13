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رياضة

أول تعليق من منتخب مصر على تأجيل مباراتي توجو

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أكد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم  أن قرار تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم افريقيا يعد في مصلحة الجميع.

ويرى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري أنه لا يوجد أزمة تجاه تأجيل مباراتي توجو، خاصة أن العالم في الوقت الحالي يواجه وباء عالمي وعلى الجميع التكاتف لتخطي هذا الأمر.

وتقرر تأجيل مباراتي المنتخب المصري لكرة القدم، أمام نظيره المنتخب التوجولي، في الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وجاء قرار التأجيل بعد بيان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي أكد فيه تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021 بسبب فيروس كورونا.

ونشر الكاف بيانًا، أكد فيه أن أولوية الإتحاد هي صحة وسلامة جميع أفراد اللعبة من لاعبين وجمهور، وأنه برغم اعتبار فيروس كورونا وباءً عالميًا، لكنه سجل حالات إصابة قليلة في القارة، لكن بعض اللاعبين تقدم من القارات التي لديها تفشي في الفيروس في قارتي أوروبا وآسيا، لذا تقرر تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي كان مقررًا لها أن تقام نهاية مارس.

وأكد الكاف أنه سيتم تحديد موعد لاحق لتلك الجولتين، مما لا يضر أجندة ومواعيد الاتحاد الإفريقي.
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