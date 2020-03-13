الكاف يستعين بـ مجدي عبدالغني ضد كورونا داخل أفريقيا

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مجدى عبدالغني عضو القسم الأفريقي الفيفبرو بمرافقة الفريق الطبي لمنظمة الصحة العالمية أثناء جولة التفتيش على الكاميرون المقرر إجراؤها خلال الأيام القادمة.





جاء ذلك بعد قرار الكاف تأجيل تصفيات أفريقيا للرجال بسبب فيروس كورونا ومنها مباراتا منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري أمام توجو نهاية شهر مارس الجارى.





وتلقى الكاف مؤخرا تعميما من جانب منظمة الصحة العالمية وإرسال فريق طبى للتفتيش على الكاميرون والتحديد بإقامة البطولة القارية من عدمه بعد التفتيش وكذلك بطولة أفريقيا للسيدات.





وأوصى الكاف fifpro القسم الأفريقى أن تتم تلك الإجراءات المقرر إجراؤها من قبل منظمة الصحة العالمية فى الكاميرون في وجود مجدي عبد الغني بصفته عضو مجلس إدارة القسم الأفريقي.



