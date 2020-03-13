أزمة دبلوماسية بين أمريكا والصين بسبب كورونا.. واشنطن تستدعي سفير بكين

نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول أمريكي أن وزارة الخارجية الأمريكية استدعت السفير الصيني للاحتجاج على تصريحات من بكين حول فيروس كورونا.





وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كان قد ألمح إلى احتمال كون فيروس كورونا مخلق في معامل الجيش الأمريكي، وتم نشره عمدًا في الصين.













وردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريح بشأن دور الجيش الأمريكي في جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.





وأضافت المتحدث باسم الخارجية جين شوان، أن مصدر سلالة كورونا يجب أن يحدده العلماء، رافضا عدة مرات، التعليق على تغريدة زميله، المتحدث الآخر باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، التي اعتبر فيها أن الجيش الأمريكي ربما أدخل فيروس كورونا المستجد إلى الصين.





وأوضحت شوان أن المجتمع الدولي لديه آراء مختلفة عدة بشأن مصدر انتشار الفيروس.





يأتي هذا التعليق، بعد أن نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".





وكان المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فنج، قال إن "الصين تجاوزت بشكل عام ذروة الوباء"، لافتا إلى أن "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".