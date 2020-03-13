مصطفى مدبولي يتابع حالة استقرار الطقس بغرفة العمليات المركزية.. وبرلمانيون: الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة بشكل جيد.. ومطالب باستغلال مياه المطر في زراعة الاراضي

مي البطران عن إدارة الحكومة لأزمة السيول:

كنتم على قدر المسئولية

محلية النواب:

الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية والأمطار بشكل جيد

لاستغلال مياه الأمطار.. خطة النواب تطالب بطرح أفكار خارج الصندوق

فيلا الشعب.. برلماني يدعو عابري السبيل للمكوث في بيته لحين انتهاء الأمطار









ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا امس الخميس، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.

وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، قال رئيس الوزراء إن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثل ما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء، مشيرا إلى أن المبادرة بهذه الإجراءات الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، وخلقت قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال، تفاديا لحدوث أى مكروه.





وأكد الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مدبولي حملت علي عاتقها المسئولية الجادة في إدارة أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، مشيرةً إلي أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة في ظل البنية التحتية المتاحة، وضع خطط قومية معدّة لمواجهة السيول، فضلًا عن الوجود المباشر للمسئولين في مواقع تجمع الأمطار والإشراف المباشر على عمليات تجفيفها.

وأوضحت «البطران» في بيان صادر عنها اليوم الجمعة ، أنه لأول مرة أثبت الحكومة المصرية أن العمل الجماعي ينتج عنه تقليل الخسائر وتعظيم الإمكانات والكفاءات، وتكاتف الخبرات مع الأفكار الشبابية كان له تأثير كبير في إدارة الأزمة، لافتةً أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص على التواجد داخل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة أبرز شكاوى المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت.





وتابعت عضو مجلس النواب: " أن إدارة محافظ الجيزة وكافة القيادات المعنية بالأزمة أثبتوا أنهم علي قدر المسئولية، بالإضافة إلي أهالي الجيزة الذين أظهروا روح التعاون والترابط حتي أصبح المجتمع نسيجًا واحدًا متكافلًا ومترابطًا بساعد كل منا الآخر للتغلب علي الظروف الصعبة".





وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، بشكل جيد.





وأضاف السجيني، في تصريحات له، الأول كما كانت توقعات هيئة الأرصاد والحكومة أن كمية المياه كبيرة وتستوجب الحذر، وحسنا فعلت الحكومة بمنح العاملين بالقطاعين العام والخاص والمدارس إجازة أمس الخميس، فكان قرارا صائبا، والموقف حتي مساء أمس في معظم المحافظات كميات مياه غير مسبوقة بسبب الأمطار الغزيرة".





وتابع: "المحافظات الساحلية تعودت علي الأمطار الغزيرة والعواصف الساحلية، والبعض منهم يراه أنه يوم مطير كعادة تلك السواحل، ولكن الأمطار التي شهدتها محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية من خلال متابعتتا مع وزارة التنمية المحلية وغرفة إدارة الأزمات والمحافظين وسكرتيري العموم، وأيضا من خلال انتشارنا الميداني، كميات كبيرة جدا من المياه وفوق القدرة الاستيعابية لمحطات البنية التحتية للصرف والشبكات الموجودة، ولكن نظرا للإجازة وعدم وجود تكدسات في الشوارع بعد التحذير المسبق، وعربيات الشفط تعاملت بقدر المستطاع وعربيات الإسعاف تعاملت مع الإصابات، وبالتالي نري أن قرار الحكومة كان في محله، ومازلنا نتابع الموقف".





ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه قام بجولة ميدانية أمس، وكذلك أعضاء كثيرون من اللجنة في محافظاتهم للوقوف علي طبيعة الموقف ورصد كيفية التعامل مع الأمطار وسوء حالة الجو.







وشدد "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" علي ضرورة تأمين أعمدة الانارة لضمان عدم وجود أي حالات اصابة بالصعق الكهربائي، لافتًا الي ان الحكونة تعاملت مع الازمة بشكل جيد ولكن تحتاج الي وضع خطط أستراتجية للاستفادة من مياة الامطار في ظل وجود فقر مائي بمصر وعليها أن تستغل كل فرصة تهطل فيها الامطار للاستفادة منها. كما طالب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بضرورة طرح أفكار خارج الصندوق، وذلك من خلال استغلال كل نقطة من مياه الأمطار الغزيرة في ري الأراضي الزراعية من خلال مجاري مخصصة لاستقبال هذه الأمطار وتوزيعها علي الأراضي الزراعية.





في لفتة إنسانية، ونظرا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها الدولة حاليا خاصة بمحافظات الصعيد، دعا النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، المسافرين وعابري السبيل إلى المكوث ببيته لحين انتهاء هذه الموجة.









وقال أبو طالب، في منشور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "نظرا لظروف الطقس السيئ.. أي شخص تقطعت به السبل أو مسافر أو عابر سبيل أو من ليس له مأوى، نرحب بكم في فيلا الشعب وديوان العائلة بسمالوط والسرارية، ونشرف بضيافتكم وخدمتكم".







