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ديني

وزير الأوقاف : الأخذ بالأسباب يقضي بجدية التعامل مع الإجراءات الوقائية لكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:08 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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عبد الرحمن محمد

أكد وزير الأوقاف الدكتور  محمد مختار جمعة بأن الأخذ بالأسباب والفهم الصحيح لحسن التوكل على الله عز وجل يقتضيان التعامل بمنتهى الجدية مع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادات التي تصدر تباعًا عن وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، من النظافة المستمرة ، وتجنب المخالطة غير الضرورية ، وتجنب السلام بالمعانقة  نهائيًا ، و تجنب السلام بالمصافحة ما أمكن .

                                               
وتنبه وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها مضاعفة جهودهم في نظافة بيوت الله عز وجل ، والتعامل مع ذلك على أنه واجب شرعي ووطني ومهني وإنساني ، ابتغاء مرضاة الله عز وجل وخدمة للوطن ، وحفاظًا على أبناء الوطن جميعا ، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.

وكان وزير الأوقاف أعلن حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة والحد من الإصابة بأن الأولى في هذه الأيام عدم الإكثار من المصافحة ، أخذا بأسباب الوقاية و الاحتياط ، و إن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التي تؤكد عليها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين ، أما المعانقة فقد قال الإمام مالك بكراهتها أصلا ، ونسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد ، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر ، وقال الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها ، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها .

وأوضح الوزير أنه معلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات ، ولَك في أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأي على من أخذ برأي آخر ، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه ، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال ، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا.

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