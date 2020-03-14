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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد، حيث قالت إنه تم تسجيل 107 إصابة جديدة بالوباء ليتجاوز العدد الكلي للمصابين الـ8 آلاف شخص. 

ومساء أمس، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أكثر من 5 آلاف شخص قضوا بفيروس كورونا حتى الآن، وأن أوروبا أصبحت "بؤرة" لهذا الوباء.

وقال جيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "تجربة الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس"، مؤكدا أنه "على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى".

وجدد غيبريسوس التأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية التي أعلنتها المنظمة في السابق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بمادة تحوي على معقم كحولي، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، والبقاء في المنزل في حال الشعور بالمرض، وتجنب السفر بدون ضرورة وكذلك التجمعات البشرية الكبيرة.
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