كوريا الجنوبية: تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد، حيث قالت إنه تم تسجيل 107 إصابة جديدة بالوباء ليتجاوز العدد الكلي للمصابين الـ8 آلاف شخص.





ومساء أمس، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أكثر من 5 آلاف شخص قضوا بفيروس كورونا حتى الآن، وأن أوروبا أصبحت "بؤرة" لهذا الوباء.





وقال جيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "تجربة الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس"، مؤكدا أنه "على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى".



