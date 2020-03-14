رضا عبدالعال:كورة تريزيجيه مبتعجبنيش ولازم ما يروحش المنتخب .. فيديو

قال رضا عبد العال، لاعب نادى الزمالك والأهلى السابق: إن أداء محمود تريزيجيه، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب المصري لا يعجبه، وأنه لا يتمتع بمهارة كبيرة تؤهله ليكون لاعبًا محترفًا.





وأضاف عبد العال، خلال لقائه ببرنامج اللعيب، المُذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "كرة تريزيجيه مبتعجبنيش وبتنرفزني، وعلشان كده لم أختاره في ترشيحاتي قائمة المنتخب القادمة، وأيضًا طارق حامد مش بيعجبني ولكن اخترته علشان بيسمع الكلام".





وأكد أن المنتخب المصري سوف يتأهل لكأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم القادم، مضيفًا أنه متفائل خلال الفترة المقبلة بوجود الكابتن حسام البدري، وبالأداء المتميز للاعبي المنتخب في الفترة الحالية.



