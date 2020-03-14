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فن

تعليق مؤثر.. ديانا حداد تنعى جدتها الراحلة

السبت 14/مارس/2020 - 11:16 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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سعيد فراج
نشرت الفنانة ديانا حداد، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نعت بها جدتها الراحلة، التي وافتها المنية أمس الجمعة 13 مارس. 

وكتبت ديانا حداد، في تغريدتها: "اللهم اغفر لجدتي الحنونة فلقد لحف جسدها التراب وارحمها وعافها واعف عنها وآنس وحشتها و اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعل روحها في عليين .. رحمك الله جدتي وحبيبتي يا ريحة امي الغالية". 

وكانت، ديانا حداد، أعلنت عن وفاة جدتها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله جدتى الغالية والدة والدتى، رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

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