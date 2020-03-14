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حوادث

قبل وصولها لـ التجمع.. المرور: الدفع بسيارات لشفط تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس

السبت 14/مارس/2020 - 11:31 ص
رصد تجمعات مياه أسفل
رصد تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، وجود تجمع المياه أسفل كوبري بلبيس القادم من الزراعي اتجاه القاهرة الجديدة والتجمع ونتجت عن ذلك بعض الكثافات المرورية والتواجد الميداني علي الطريق ويتم شفط المياه وسحب الكثافات، وتواجد اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور والقيادات المرورية وتم التنسيق مع محافظ القاهرة لإرسال سيارات الشفط وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

استعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية لموجة الرياح محملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق ، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتنسق الإدارة العامة للمرور ، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة أو هطول الأمطار على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

واستعدت إدارة المرور لموجة سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد بتوخى الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التى يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر ، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.
قبل وصولها لـ التجمع.. المرور: الدفع بسيارات لشفط تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس
قبل وصولها لـ التجمع.. المرور: الدفع بسيارات لشفط تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس
قبل وصولها لـ التجمع.. المرور: الدفع بسيارات لشفط تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس
قبل وصولها لـ التجمع.. المرور: الدفع بسيارات لشفط تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس
قبل وصولها لـ التجمع.. المرور: الدفع بسيارات لشفط تجمعات مياه أسفل كوبري بلبيس
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