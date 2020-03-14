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تعليم

جامعة القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية في علوم الحاسب ونظم المعلومات

السبت 14/مارس/2020 - 01:33 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقدمت في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، واحتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف QS الإنجليزي للتخصصات، حيث ظهرت في الفئة من 101-150 متقدمة 50 مركز عن العام الماضي وبنسبة تقدم 33%، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات لتواكب الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، وأن يكون لها دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يقود كل الاقتصاديات.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف QS الإنجليزي وتصدرها 3 قطاعات من بين خمسة قطاعات وهي الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، يعكس الجهود المبذولة من الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث، والتوسع في التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمي وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم تطوير كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء أول قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية، في إطار الإستراتيجية العربية للتحول الرقمي التي وضعتها جامعة القاهرة أطلقتها بالتعاون مع حكومة أبوظبي وجامعة الدول العربية، وهي تمثل إضافة لهذا التخصص النوعي بالجامعة، وتعتبر نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية الهائلة على مستوى العالم.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن الكلية بها كوادر ومناهج متطورة يتم تحديثها كل عام بالإضافة إلى اللائحة التي يتم تحديثها بشكل دوري، مشيرة إلى أن الكلية تسعى لتوفير معمل ريبوتكسل لمواكبة التحديث في سوق العمل في هذا المجال، وشراء معمل "deep learning".
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