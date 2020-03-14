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أخبار البلد

رسميا.. وزير الزراعة يطلق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة

السبت 14/مارس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة اعتبارًا من غدا الأحد، وذلك بعد ان تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها باجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة إى فاينانس ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين 615227 كارت.

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وفى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على إطلاق منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى المحافظتين.

وفى سياق متصل أعلن وزير الزراعة أنه سبق إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج باجمالى جمعيات 959 جمعية وعدد كروت تبلغ 642206 كارت، وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالى عدد كروت تبلغ 1257433 كارت.

وأوضح وزير الزراعة أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

وأكد وزير الزراعة أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى أهمية الإسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة فى كافة المحافظات سيتم البدء فى المرحلة الثالثة والتى تشمل محافظات اخرى وهى القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر والتى وصلت بها نسبة تدقيق المساحات الى نسبة مرتفعة ويبلغ عدد الجمعيات بهذه المحافظات 1574 جمعية ومتوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور وبذلك يكون بعد استكمال المرحلة الثالثة قد تم تنفيذ حوالى 63% من إجمالي الحيازات على مستوى الجمهورية وسوف تستمر المتابعة لاستعمال المنظومة فى كل المحافظات تباعًا.
رسميا.. وزير الزراعة يطلق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة
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