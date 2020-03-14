آخر تقاليع داعش الحرب ضد كورونا.. التنظيم الإرهابي يصدر قائمة محظورات

أصدر ما يسمى بتنظيم "داعش" إرشاداته للإرهابيين المنتمين والمعلنين ولاءهم إليه بشأن كيفية التعامل مع تفشي الفيروس التاجي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت قائمة بـ "التوجيهات الدينية" التي أعلنتها قيادة التنظيم الإرهابي بشأن معالجة الأمراض المعدية في العدد الأخير من صحيفة "النبأ" التي يصدرها التنظيم الإرهابي.





وتتضمن القائمة المزعومة للتعامل مع كورونا "الابتعاد عن المرضى" و"غسل يديك قبل تناول الطعام" و"تجنب السفر إلى المناطق المصابة" - على غرار النصائح التي تصدرها الحكومات العالمية.





ولكنه يتضمن أيضًا مراسيم مثل "ضع ثقتك في الله"؛ وتخاطب التعليمات الصادرة من قيادة التنظيم الجهاديين بـ "إن الأمراض لا تضرب من تلقاء نفسها ولكن بأمر الله ومرسومه".





ويأتي ذلك في الوقت الذي فقد خلاله تنظيم داعش الإرهابي تقريبا كل ما يزعم بأنه كان أرض الخلافة في الشرق الأوسط، ويعتقد أنه لا يزال يحتفظ بجيوب من الأراضي عبر العراق وسوريا.





وأبلغ العراق حتى الآن عن 79 حالة إصابة بالفيروس التاجي وثمانية وفيات - بمعدل وفاة 10 في المائة ، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير.





ولم تبلغ سوريا عن أي حالات إصابة بالفيروس التاجي ، ولكن مع سيطرة الحكومة فقط على أجزاء من البلاد ونظام الرعاية الصحية وحالة الخراب بعد سنوات من الحرب الأهلية ، فمن غير المحتمل اكتشاف حالات.





وتعد إيران إلى حد بعيد الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط حيث يوجد ما لا يقل عن 10000 حالة وفاة ومئات القتلى ، على الرغم من أن المراقبين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.





وتشير صور الأقمار الصناعية التي تم الكشف عنها مؤخرًا إلى أنه تم حفر قبور جماعية في مدينة قم، التي تقع في وسط التفشي، لإيواء جثث ضحايا كورونا من الإيرانيين.





وقد أبلغت السعودية والإمارات وقطر والأردن وإسرائيل وعمان والكويت عن حالات - إلى حد كبير في الأشخاص الذين عادوا من السفر إلى إيران.





وتحتفظ داعش أيضًا بأراضي في غرب أفريقيا بما في ذلك بوركينا فاسو ، التي أبلغت عن عدد قليل من الحالات، وقريبة من نيجيريا المتضررة أيضًا.





على الصعيد العالمي ، أصيب أكثر من 125000 شخص بالفيروس التاجي بينما كانت الوفيات الناجمة عن المرض تقترب من 5000 حتى صباح يوم الجمعة.





ومع ذلك ، يحذر الخبراء في العديد من البلدان من أن العدد الحقيقي للحالات يمكن أن يكون أعلى بعشر مرات مما تم الإبلاغ عنه لأنهم لا يستطيعون اختبار الجميع.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن الفيروس التاجي هو وباء عالمي - مما يعني أنه ينتشر خارج نطاق السيطرة في أجزاء متعددة من العالم في وقت واحد - وحثت الحكومة على اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشاره.



