جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية العلوم

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية العلوم والذى سبق وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.





وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية العلوم ضمت مرشحين هم الدكتور أحمد محمد عبد العظيم السباعي أستاذ الفيزياء، والدكتور السيد ابراهيم السيد سالم أستاذ علم الحيوان ، والدكتور خالد محمد عبد المقصود السبعاوي أستاذ الكيمياء الفيزيائية، والدكتور صبري علي عبد الله النجار أستاذ علم الحيوان ، والدكتور طارق عبد المنعم ابراهيم فايد أستاذ الكيمياء الفيزيائية، والدكتور طارق مصطفي محمد علي أستاذ الكيمياء الحيوية، والدكتور محمد أحمد محمد خليل أستاذ علم البيئة ورئيس قسم علم الحيوان ، والدكتور محمد أحمد محمد عبد الواحد أستاذ الجيولوجيا، والدكتور محمد محمود عبد الرحمن هندي أستاذ الجيولوجيا.



