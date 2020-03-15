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تكنولوجيا

ينافس جوجل photos.. تعرف على تطبيق الصور Simple Gallery Pro

الأحد 15/مارس/2020 - 04:00 ص
تعرف على تطبيق الصور
تعرف على تطبيق الصور Simple Gallery Pro
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ندى على
تعتبر تطبيقات الصور والتعديل عليها من التطبيقات المهمة لدى العديد من المستخدمين، ولكن قد يحتاج البعض تطبيقات من نوع آخر لحفظ الصور الموجودة الموجود على هواتفهم خاصة إذا كانت كثيرة وتحتوى على مساحة كبيرة. 

ويعتقد البعض أن التطبيق الوحيد الذى يمكنه حفظ الصور بمساحات كبيرة من على الهاتف هو تطبيق  Google Photos، ولكن هناك تطبيقات كثيرة منها تطبيق Simple Gallery Pro

ويعد تطبيق Simple Gallery Pro هو أفضل تطبيقات الصور التى تقوم ليس بحفظ الصور من على الهاتف وإنما يتميز بطريقة عرضه وترتيبه لهذه الصور، خاصة بعد حصوله على آخر تحديث وهو تحديث 6.13.4 ، حيث يقوم التطبيق بتمييز الصور برمز عمودي، وعندما يتم توسعتها سيؤدي إلى إظهار زوج الصور كخانات قابلة للتحديد في الأسفل.

وتطبيق Simple Gallery Pro يقوم بتنظيم الصور وتعديلها واستعادة الملفات المحذوفة باستخدام سلة المحذوفات وحماية وإخفاء الملفات وعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من تنسيقات الصور والفيديو المختلفة بما في ذلك RAW وSVG وغيرها.

وذكر موقع Android Police أن تطبيق Simple Gallery Pro يتميز بعدة مميزات تجعله أفضل تطبيق لعرض الصور وحفظها من بينها : 

- عدم احتوائه على إعلانات أو نوافذ منبثقة

- لا يحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين المزيد من الخصوصية والأمان

- يدعم التطبيق مجموعة كبيرة من أنواع الملفات المختلفة بما في ذلك JPEG و PNG و MP4 و MKV و RAW و SVG 

- يقوم بحماية الصور ومقاطع الفيديو 

- يقوم بتنظيم الصور وعرضها بطريقة سهلة ومنظمة 



ينافس جوجل photos.. تعرف على تطبيق الصور Simple Gallery Pro
ينافس جوجل photos.. تعرف على تطبيق الصور Simple Gallery Pro
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