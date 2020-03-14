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توك شو

وزير التعليم: توفير المواد الدراسية "أون لاين" في هذا الموعد.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:46 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار تعليق الدراسة لمدة 15 يوما؛ الهدف منه، الحد من التجمعات، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواد الدراسية متوفرة "أون لاين"، وسيتم إتاحتها للجميع خلال الـ 48 ساعة عبر الإنترنت.

وكشف وزير التعليم عن أن المواد الدراسية، بداية من الصف الأول الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، ستكون متاحة عبر الانترنت.

وتابع وزير التربية والتعليم، ان مواعيد امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية والثانوية فى مواعيدها، وسيتم تعقيم اللجان، مشيرا إلى أننا سنسعي لانهاء المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والامتحانات فى مواعيدها.

وأوضح الدكتور طارق شوقى ، انه  يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أنه تم إغلاق مدرسة الزمالك المكتشف بها حالة حاملة للفيروس، ووقف الدراسة فى المدارس التى اشتبه ظهور فيروس كورونا بها وتم إجراء عزل للجميع.
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