طارق شوقى: لن تتم محاسبة الطلاب على الغياب ما قبل قرار تعطيل الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن تتم معاقبة الطلاب الذين انقطعوا عن الذهاب للمدارس، قبل قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.





وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، قائلا:" مش وقت المحاسبة على الغياب حاليا ولن يقع عقاب على من تغيبوا قبل قرار تعطيل الدراسة".





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية