طارق شوقى يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة..فيديو

كشف الدكتور
طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بعض أمور التعليم بعد تعليق الدراسة بامر رئاسي لمدة
أسبوعين بداية من غد الأحد وهل سيتم تأجيل أمتحانات الثانوية العامة.
وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة"المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الاعلامى وائل الابراشى، المتبقى من العام الدراسى الحالى 4 أسابيع فقط، وتبدأ بعدهم المراجعة تم تعطيل اسبوعين منهم، مضيفا:"المذاكرة مستمرة والامتحانات ستتم إيا كان الوضع بالنسبة لفيروس كورونا".
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالنسبة لمرحلة الثانوية العامة تدرس مناهج الكترونية ستكون متاحة للطلاب و سيتواجد المدرسون بالفصول للإجابة عن الأسئلة بالنسبة للطلاب، مؤكدا ان امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد ولن يتم تغييرها لارتباطها بالتنسيق".