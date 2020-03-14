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طارق شوقى يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة..فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:17 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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أسامة علي

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بعض أمور التعليم بعد تعليق الدراسة بامر رئاسي لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد وهل سيتم تأجيل أمتحانات الثانوية العامة.


وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة"المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الاعلامى وائل الابراشى، المتبقى من العام الدراسى الحالى 4 أسابيع فقط، وتبدأ بعدهم المراجعة تم تعطيل اسبوعين منهم، مضيفا:"المذاكرة مستمرة والامتحانات ستتم إيا كان الوضع بالنسبة لفيروس كورونا".


وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالنسبة لمرحلة الثانوية العامة  تدرس مناهج الكترونية ستكون متاحة للطلاب و سيتواجد المدرسون بالفصول للإجابة عن الأسئلة بالنسبة للطلاب، مؤكدا ان امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد ولن يتم تغييرها لارتباطها بالتنسيق".


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية


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