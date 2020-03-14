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التعليم: سلمنا أمانة صحة الطلاب لأولياء أمورهم وعليهم تحمل المسئولية..فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:48 م
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
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أسامة علي

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض النصائح لأولياء بعد قرار تأجيل الدراسة.


وقال شوقى خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة"المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الاعلامى وائل الابراشى، أن سرعة انتشار فيروس كورونا تتوقف على قدر التزام المواطنين بضوابط الوقاية منه، معقبا:" سلمنا أمانة صحة الطلاب لأولياء أمورهم، مبقاش يختلطوا مع بعضهم البعض فى المدارس".


وتابع قائلا: واجب أولياء الأمور الآن متابعة ذويهم ومع من يختلطون، لو الطلاب هينزلوا يلعبوا كورة في الشارع هيروحوا النادى، فالمسؤولية تقع على الجميع كأفراد، تعطيل الدراسة ليس هدفا ولكن يلقى بمسئولية أكبر على كل فرد للمحافظة على نفسه وايضا ذويه".


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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