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تعليم

طبية وبيطرية وتوعوية.. جامعة المنصورة تطلق 3 قوافل لحلايب وشلاتين وأبو رماد

الأحد 15/مارس/2020 - 01:41 ص
قافلة جامعة المنصورة
قافلة جامعة المنصورة الطبية
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همت الحسينى
انطلقت مساء السبت قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (8)" تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو حنفي  محافظ البحر الأحمر، واللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبرئاسة الدكتور  محمود محمد المليجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متوجهةً إلى مُدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر لها أن تستمر فعالياتها هناك حتى يوم الخميس 19 مارس 2020م، وقد قام الدكتور أشرف عبد الباسط بتوديع  أعضاء القافلة متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهمتهم.

تأتي هذه القافلة دعمًا للمبادرات الرئاسية، وفي ضوء تكليفات مجلس الوزراء، واتساقاَ مع خطة المجلس الأعلى للجامعات بدعم مبادرة "حياة كريمة" للأماكن الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الدور الريادي الذي تقوم به جامعة المنصورة من منطلق مسئوليتها الوطنية، والرؤية الشاملة للجامعة نحو تقديم الخدمات الشاملة وتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد من مُدن وقُرى الجمهورية وخاصة المناطق الحدودية.

القافلة تضم في تشكيلها الإداري الدكتور عادل التابعي زغلول عميد كلية الطب البيطري، الدكتورة نسرين صلاح عمر  عميد كلية الطب، الدكتور عبد المنعم منتصر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة وفاء فتحي أحمد -وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع، الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل  الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتورة جيهان محمد عبد الواحد  رئيس مجلس إدارة مؤسسة العقل الذهبي، بالإضافة إلى لفيف من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، جراحة القلب، جراحة المسالك البولية، جراحة اﻷوعية الدموية، التخدير، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية).

بالإضافة إلى قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور في هذه المدن والمناطق المُحيطة بهما، وصرف الأدوية البيطرية اللازمة بالمجان، ولتقديم الإرشادات والتوعية للمربين، وقافلة توعوية لتقديم عدد من المحاضرات والندوات حول التوعية من فيروس كورونا، الغزو الثقافي والأمن الفكري، أسس المواطنة وحب الوطن والانتماء.
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