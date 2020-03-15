وزيرة الصحة تقدم نصائح ذهبية للمصريين لمواجهة فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أن قرار تعليق الدراسة أسبوعين جاء كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر لا تزال من الدول المنخفضة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مطالبة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة.





وأشارت زايد، إلى أن 80% من المصابين بالمرض لم يظهر عليهم المرض، مرددة: "خلي بالكم من كبار السن والصغار وهووا البيوت دايما".





وأضافت زايد: "يجب أن يتخذ المصريون الموضوع بشكل جاد وهو أمر بسيط ويمكن تفاديه".





وطالبت المصريين بغسل اليدين وعدم التواجد في أماكن مغلقة والابتعاد عن التجمعات، مشيرة إلى أن المواطن مسئول عن حماية نفسه مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة ستعالج المصابين.