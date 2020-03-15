AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة تقدم نصائح ذهبية للمصريين لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:20 ص
هالة زايد
هالة زايد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أن قرار تعليق الدراسة أسبوعين جاء كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر لا تزال من الدول المنخفضة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مطالبة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وأشارت زايد، إلى أن 80% من المصابين بالمرض لم يظهر عليهم المرض، مرددة: "خلي بالكم من كبار السن والصغار وهووا البيوت دايما".

وأضافت زايد: "يجب أن يتخذ المصريون الموضوع بشكل جاد وهو أمر بسيط ويمكن تفاديه".

 وطالبت المصريين بغسل اليدين وعدم التواجد في أماكن مغلقة والابتعاد عن التجمعات، مشيرة إلى أن المواطن مسئول عن حماية نفسه مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة ستعالج المصابين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إجراءات وقائية مشددة للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.. صور

بعد تفشي كورونا.. إجراءات عاجلة من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين

تعليمات للمسافرين وتوعية للعاملين.. المطارات المصرية تشدد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا

بعد تفشى كورونا..التعليم العالى تطمئن على الدارسين بالصين.. ورئيس جامعة بنى سويف يوجه لهم رسالة.. والتربية والتعليم تنشر اجراءات لحماية الطلاب والمعلمين

وكيل وزارة الصحة بمطروح: لا صحة لاكتشاف حالة فيروس كورونا

رئيس قسم الطب الوقائي ...طرق خطيرة ينتقل بها فيروس كورونا

ترشيحاتنا

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

هل كورونا؟ .. إحتجاز حمو بيكا فى مستشفى بعد إعلان خطوبته

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

دعاء يقي من الأمراض .. الإفتاء تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

الصحة العالمية توجه الشكر لـ كلوب وليفربول.. اعرف السبب

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر